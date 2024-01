La bielorussa si è imposta in due set per 6-3 6-2

Aryna Sabalenka trionfa agli Australian Open. La tennista bielorussa ha battuto in finale la cinese Zheng Qinwen in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h 16′ di gioco. Sabalenka, numero 2 del ranking Wta, si aggiudica così il primo Slam della stagione, bissando tra l’altro il successo dello scorso anno. Domenica alle 9:30, ora italiana, tocca al nostro Jannik Sinner nella finale maschile contro il russo Daniil Medvedev.

