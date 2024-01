Le reazioni in Italia: è la prima volta che un azzurro si qualifica per la finale di uno Slam australiano

Con la vittoria di questa notte, Jannik Sinner è diventato il primo italiano nella storia a qualificarsi per la finale dello Slam australiano. “Australian Open…che meraviglia” scrive su X il ministro per lo sport e giovani Andrea Abodi commentando il trionfo di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Anche la ministra Santanchè ha commentato: “Sinner porta l’Italia nella storia! Primo italiano ad arrivare in finale a Melbourne, un risultato che ci rende orgogliosi e ancora più fieri di essere italiani. Grazie Sinner!”.

Le reazioni dei leader di partito

“Che match, mamma, che match. Ora la Finale #Sinner”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un post sul suo profilo Facebook festeggia la vittoria nella semifinale degli Australian Open, primo slam della stagione di tennis, di Jannik Sinner, che ha battuto in quattro set il numero uno del mondo, Novak Djokovic.

“Grandissimo Jannik Sinner che batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open. Un risultato immenso, storico. Forza Jannik!”. Così sul proprio canale WhatsApp il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, commenta l’impresa del tennista azzurro.

