Il serbo fa autocritica dopo la sconfitta con l'azzurro

Novak Djokovic fa autocritica ma soprattutto fa i complimenti a Jannik Sinner capace di interrompere una striscia di dieci vittorie in altrettante semifinali degli Australian Open. “Voglio congratularmi con Sinner per la sua eccellente partita, merita un posto in finale. Mi ha totalmente dominato oggi. Sono rimasto scioccato dal mio livello. Non ho fatto molto bene nei primi due set, penso sia stata una delle peggiori partite della mia carriera in uno Slam”, ha ammesso il tennista serbo nella conferenza stampa al termine del match perso in 4 set contro il rivale azzurro.

Nole: “Sinner ha fatto tutto meglio di me”

“Ha fatto tutto meglio di me, ci ho provato e ho lottato ma il mio livello di tennis non è stato eccezionale – ha ammesso il serbo – Nel corso dell’intero torneo non ho dato il meglio di me. Ho fatto un bel match con Mannarino ma la maggior parte delle mie partite non sono state all’altezza di quanto faccio normalmente in Australia. In un certo senso sono rimasto sorpreso perché non pensavo sarebbe andata così male nei primi due set”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata