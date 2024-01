Superato in due set l'austriaco Dominic Thiem

Ritorno in campo con vittoria per Rafa Nadal. Lo spagnolo, al rientro dopo un anno di assenza dai campi, ha battuto Dominic Thiem e si è così qualificato al secondo turno del torneo di Brisbane,in Australia. Lo spagnolo, che si trova alla posizione numero 672 del ranking, ha superato l’austriaco in 2 set (7-5, 6-1) in un match durato poco meno di un’ora e mezza.

Nadal: “Giorno emozionante, 2023 anno difficile per me”

“Oggi è onestamente un giorno emozionante e importante per me, dopo probabilmente uno degli anni più difficili della mia carriera tennistica, senza dubbio”. Così il tennista spagnolo Rafa Nadal dopo il successo contro Dominic Thiem a Brisbane. “Ho avuto la possibilità di tornare dopo un anno e giocare davanti a un pubblico fantastico e, credo, a un livello molto positivo”, ha aggiunto Nadal che oggi è tornato in campo dopo un anno di assenza.

