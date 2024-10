“Dovete voler bene a voi stessi per poter dare il bene più puro agli altri”. Sono le parole affrante di Elena, mamma di Matilde, che decide di rompere il silenzio della piazza gremita per portare l’ultimo saluto alla sciatrice torinese.

Il feretro di Matilde Matilde Lorenzi è appena uscito dalla Chiesa di San Lorenzo Martire a Giaveno, passando in mezzo al picchetto d’onore degli alpini, dei quali lei faceva orgogliosamente parte. Matilde, giovane promessa italiana dello sci, è scomparsa in seguito a una caduta durante un allenamento sulla pista Grawand G1, sul ghiacciaio di Val Senales in Trentino Alto Adige.

Tantissime le persone accorse in chiesa e in piazza per ricordare ‘Matildina’, come veniva affettuosamente chiamata, dalla nonna materna, dalla famiglia e dagli amici più stretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata