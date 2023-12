Il campione spagnolo: "Lavoro per terminare la mia carriera nel modo giusto"

Rafael Nadal torna in campo dopo un anno di assenza. Il campione spagnolo lo ha annunciato su X: giocherà l’Atp di Brisbane, in Australia, nella prima settimana di gennaio. “Ciao a tutti, dopo un anno fuori da ogni competizione è il tempo di tornare. Sarò a Brisbane nella prima settimana di gennaio”, afferma il tennista in un video. “Credo che non possa finire così, ho sempre lavorato duramente e il mio addio non poteva essere in una conferenza stampa. Sto lavorando per terminare la mia carriera nel modo giusto“, ha aggiunto.

