L'ex tennista a margine dell'Aspria Charity Open a Milano

Fabio Fognini sogna di tornare in Coppa Davis? “Io credo che sia un sogno un po’ che esista, sicuramente sì“. Così Flavia Pennetta risponde a una domanda a proposito dell’assenza in Coppa Davis del marito e della possibilità di avere future occasioni. Sull’infortunio che ha costretto il tennista ligure a ritirarsi dal Challenger di Maia in Portogallo, Pennetta aggiunge a LaPresse: “Gli dispiace molto soprattutto perché stava giocando bene, purtroppo ha avuto questo problema al polpaccio e analizzando bene la situazione ha preferito fermarsi in questo torneo e non farsi più male, altrimenti sarebbe rimasto fermo di più”. Pennetta si trova a Milano dove sta disputando il torneo benefico dell’Aspria Charity Open organizzato dall’Aspria Hotel Club di Milano.

