Riaperto al pubblico il Villino Caprifoglio nel Parco del Valentino

L’attore Luca Argentero tifa per Jannik Sinner. “Mi piace molto guardare il tennis, chi è che non tifa per Sinner in questo momento? Jannik è il nostro tennista di punta, quindi è inevitabile fare il tifo per lui. Trovo bellissimo l’atteggiamento di Sinner e le sue parole rispetto al senso di responsabilità nei confronti delle aspettative dei fan”, ha detto il 45enne rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una conferenza a Torino, al termine della quale è stato riaperto al pubblico il Villino Caprifoglio nel Parco del Valentino. Quest’ultimo sarà la sede del progetto sociale ‘Campo Base’, supportato da Caffè Onlus, l’associazione fondata nel 2011 dallo stesso Luca Argentero con Beniamino Savio.

