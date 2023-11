La partita è durata un'ora e 25

Debutto con vittoria per Jannik Sinner alle Atp Finals 2023 di Torino. Nel primo singolare del programma il tennista azzurro ha battuto in due set, con un doppio 6-4, il greco Stefanos Tsitsipas in un’ora e 25′ di gioco. Nell’altra partita del gruppo verde, prevista questa sera non prima delle 21, il numero uno del ranking Atp Novak Djokovic affronterà il danese Holger Rune.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata