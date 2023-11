Il capoluogo piemontese vestito a festa per accogliere l'evento

Torino vestita a festa accoglie i protagonisti delle Atp Finals, al via domenica 12 novembre. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrej Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune, i primi 8 tennisti al mondo, hanno sfilato sul blu carpet nel centro del capoluogo piemontese. Tantissimi i tifosi presenti, occhi puntati in particolare su Sinner, unico italiano in gara. “Qual è l’avversario da battere? Tutti, qua è difficile da dire”, ha detto l’altoatesino.

