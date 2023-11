I due sono tra i protagonisti delle Atp Finals al via il 12 novembre nel capoluogo piemontese

Folla ed entusiasmo in centro a Torino dove sono arrivati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz due dei grandi protagonisti delle Atp Finals, al via il 12 novembre nel capoluogo piemontese. I due hanno incontrato i tifosi e hanno palleggiato con alcuni di loro su un campetto allestito per l’occasione in via Roma.

