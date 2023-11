L’ex tennista Adriano Panatta dà ragione a Sinner, dopo le polemiche scoppiate per gli orari del Masters 1000 di Parigi-Bercy. “Ha ragione Jannik, non si può giocare alle 2:30 di notte”, ha detto Panatta che ha poi aggiunto: “Devono cambiare non è la prima volta che succede. Sono orari che non esistono perché sbilancia il metabolismo. Le 2:30 non è un orario per giocare a tennis”.

Poi, sull’ipotesi che le troppe gare possano incidere sulla presenza di Sinner alla Coppa Davis, l’ex tennista ha risposto: “Questo non lo so”.

