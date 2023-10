Il campione azzurro ha battuto il russo con il punteggio di 7-5, 7-6 (5). Ora sfiderà Medvedev

Un grande Jannik Sinner si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Vienna dove troverà il russo Daniil Medvedev. In semifinale il tennista azzurro, numero 4 del Mondo, ha piegato in due set l’altro russo Andrey Rublev in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) in 1 ora e 52 minuti di gioco.

Con la vittoria odierna, l’altoatesino ha anche battuto il primato che condivideva fino a ieri con Corrado Barazzutti salendo a 55 successi nel corso di una singola stagione.

Sinner ha raggiunto la tredicesima finale Atp, la sesta in stagione. mentre in carriera sono nove i titoli vinti. Medvedev, campione in carica, domani punta a confermarsi. Il 22enne di San Candido ha vinto solo l’ultimo dei sette confronti diretti, nella finale dell’Atp 500 di Pechino, culmine della settimana in cui ha eguagliato il best ranking di Adriano Panatta alla posizione numero 4, la seconda migliore di sempre per un tennista italiano.

I dati

Nel match contro Rublev Sinner ha vinto l’82% di punti con la prima e il 54% con la seconda. Ha completato la partita con 26 vincenti (secondo i dati Atp) e 10 punti vinti su 12 discese a rete. Soprattutto, ha ottenuto 11 punti in più negli scambi brevi, chiusi in quattro colpi o meno (52 a 41), segno della superiorità in termini di efficienza con servizio e risposta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata