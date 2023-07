Il 20enne spagnolo ha trionfato contro Djokovic con il punteggio di 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4

E’ Carlos Alcaraz il nuovo campione di Wimbledon. Il 20enne tennista spagnolo si conferma numero 1 del Mondo battendo in finale il serbo Novak Djokovic (numero 2 Atp) in cinque set con il punteggio di 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 dopo 4 ore e 46 minuti di gioco. Per Alcaraz è la prima vittoria in carriera sull’erba di Wimbledon, la seconda nelle prove del Grande Slam dopo gli Us Open del 2022. Per Djokovic, invece, sfuma l’obiettivo della 24esima vittoria nei tornei dello Slam, dell’ottavo successo a Wimbledon come Roger Federer e quinto di fila come lo stesso svizzero e Bjorn Borg. Per il serbo classe ’87, inoltre, si interrompe la corsa verso il Grande Slam, visto che aveva già vinto nel 2023 gli Australian Open e il Roland Garros. Pertanto, ancora una volta, resta ineguagliato il primato del tennista australiano Rod Laver, unico capace di vincere per due volte tutte e quattro le prove del Grande Slam nella stessa stagione.

