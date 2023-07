Il serbo troverà in finale il vincente della semifinale tra Alcaraz e Medvedev

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. L’azzurro ha perso in tre set in due ore e 47′ di gioco con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (4) contro Novak Djokovic. L’altoatesino ha sprecato due set point nel terzo set, che si è chiuso al tie-break dove il tennista serbo è stato capace di rimontare da 3-1 a 7-4. In finale Nole, a caccia dell’ottavo successo a Londra, attende il vincente dell’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

