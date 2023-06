Fuori anche Sonego, eliminato dal russo Khachanov

Dopo Lorenzo Sonego anche Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che si disputa sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista azzurro ha ceduto in tre set al numero uno del mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in due ore e 11′ di gioco. Ai quarti il giocatore spagnolo affronter√† il vincente della sfida tra l’austriaco Ofner e il greco Tsitsipas. In precedenza Sonego si era arreso in 4 set al russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking e del seeding. 1-6 6-4 7-6 (7) 6-1 per il 27enne moscovita.¬†

