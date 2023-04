L'altoatesino batte Hurkacz e affronterà il vincente di Djokovic-Musetti

Jannik Sinner accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista altoatesino ha battuto in rimonta il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del ranking, con il punteggio di 3-6 7-6 (6) 6-1 in due ore e 28′. Sinner affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il numero uno Novak Djokovic e l’azzurro Lorenzo musetti, numero 21 del ranking.

Berrettini si ritira

Ha invece annunciato il suo ritiro dal torneo Matteo Berrettini. L’azzurro lo ha comunicato sui suoi profili social spiegando che lo stop è causato da una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. “Non so da dove cominciare, stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere. Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio staff medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto per me e questo mi fa superare questi momenti difficili”, ha spiegato sui profili social. L’azzurro ieri aveva vinto al terzo set la sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo qualificandosi per gli ottavi, dove avrebbe dovuto sfidare il danese Holger Rune.

