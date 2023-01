L'annuncio della tennista: "Non vedo l'ora che mio figlio guardi le mie partite"

Naomi Osaka è incinta e tornerà a giocare nel 2024. Lo ha annunciato lei stessa sui suoi canali social pubblicando la foto di una ecografia. “So che ho così tanto da aspettarmi per il futuro, ma una cosa che non vedo l’ora di vivere è mio figlio mentre guarda una delle mie partite e dice a qualcuno ‘quella è mia madre’ – ha scritto in un post la tennista 25enne – Il 2023 sarà un anno pieno di lezioni per me, spero di vedermi all’inizio del prossimo anno perché sarò al via degli Australian Open 2024. Vi amo tutti infinitamente”. La tennista statunitense, che da anni ha una relazione con il rapper Cordae, non gioca un match dallo scorso settembre al Pan Pacific Open di Tokyo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata