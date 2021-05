La giapponese minacciata di sospensione dal torneo dopo essersi ribellata all'obbligo della conferenza stampa a fine match: "Mi prendo un po’ di tempo lontano dai campi"

Clamoroso al Roland Garros. Naomi Osaka ha deciso di ritirarsi dal secondo Slam della stagione dopo le polemiche scoppiate in questi giorni con la dirigenza del torneo.

La polemica

La 23enne giapponese – ex numero 1 al mondo (ora è seconda) e vincitrice di quattro titoli del Grande Slam – aveva comunicato di non volersi presentare alle conferenze stampa dopo i match sostenendo che “nuocciono alla salute mentale”. E così aveva fatto dopo aver vinto il match d’esordio contro Patricia Maria Tig.

Per tutta risposta, era stata multata di 15mila dollari, con tanto di minaccia di espulsione dal torneo se avesse continuato su questa strada.

L’annuncio via social

Osaka, così, ha deciso di ritirarsi dal torneo, mostrandosi coerente con i propri propositi. L’annuncio attraverso i suoi profili social. “Che mi ritiri è la cosa migliore per il torneo, gli altri giocatori e per la mia salute, in modo che tutti a Parigi possano tornare a concentrarsi sul tennis. Non voglio essere motivo di distrazione, ho avuto problemi di depressione dal 2018 e non uso in maniera leggera i termi di sanità mentale. Mi prenderò del tempo fuori dal circuito e voglio lavorare per poter migliorare la condizione di tutti“, ha scritto la tennista su Instagram.

