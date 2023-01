Musetti supera Durasovic, Trevisan batte Helgo. Domani tocca a Berrettini e Bronzetti

L’Italia vola sul 2-0 contro la Norvegia nella seconda giornata valida per il Gruppo E della United Cup, il torneo a squadre nazionali che si sta disputando in Australia tra Brisbane, Perth e Sydney.

Dopo il successo per 3-2 contro il Brasile nella prima giornata, gli azzurri – impegnati a Brisbane – hanno incamerato i primi due match contro gli scandinavi grazie ai successi di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan. Il 20enne carrarese ha faticato più del previsto per avere la meglio su Viktor Durasovic, numero 345 del mondo. Musetti si è imposto 7-6, 6-3. Ancora più complicato il match di Trevisan, che ha impiegato oltre tre ore per spuntarla su Malene Helgo, numero 321 della classifica WTA. La 29enne fiorentina, semifinalista lo scorso anno al Roland Garros, ha chiuso 7-5, 3-6, 6-4.

Domani la sfida alla Norvegia proseguirà con i match di Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti. Il romano affronterà Casper Ruud, numero tre al mondo, mentre Bronzetti giocherà contro Ulrikke Eikeri. A seguire il doppio misto.

