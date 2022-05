L'azzurra ha eliminato in tre set la canadese Leylah Fernandez con i parziali di 6-2, 6-7, 6-3

Impresa di Martina Trevisan, che si è qualificata per le semifinali del Roland Garros. Nei quarti la 28enne fiorentina ha superato in tre set la canadese Leylah Fernandez con i parziali di 6-2, 6-7, 6-3. Trevisan aveva avuto un matchpoint anche nel secondo set. In semifinale attende la vincente del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata