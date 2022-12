Vittorie in singolo di Matteo Berrettini e Laura Pigossi, unica sconfitta nel doppio misto

L’Italia ha battuto 3-1 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La squadra azzurra, quinta testa di serie, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, gioca al Queensland Tennis Centre di Brisbane. Nella notte italiana Matteo Berrettini, n.16 Atp, si è imposto per 6-4, 7-6 (9-7), in un’ora e 56 minuti, su Thiago Monteiro, n.71 Atp, tornando al successo in singolare dopo oltre due mesi (la finale dell’Atp di Napoli persa contro Musetti lo scorso 23 ottobre il suo ultimo match ufficiale). Il 26enne romano ha vinto l’88% dei punti con la prima di servizio (38 su 43) e non ha concesso nemmeno una palla-break. Quindi Lucia Bronzetti, n.54 Wta, ha completato l’opera liquidando 6-0, 6-2, in un’ora e 17 minuti, Laura Pigossi, n.118 Atp. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello/Matteo Berrettini che hanno ceduto 6-4, 6-7(4-7), 10-4, in un’ora e 54 minuti, a Luisa Stefani/Rafael Matos. Lunedì 2 e martedì 3 gennaio la seconda sfida del Gruppo E vedrà l’Italia impegnata contro la Norvegia.

