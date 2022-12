Torneo al via il prossimo 16 gennaio a Melbourne, giocherà il primo Slam della stagione per la 22/a volta

Venus Williams parteciperà alla prossima edizione degli Australian Open, al via il prossimo 16 gennaio a Melbourne. La tennista 42enne ha accettato la wild card concessa dagli organizzatori e giocherà il primo Slam della stagione per la 22/a volta. Il suo debutto risale al 1998.

Vee for #AO2023 💙 🙌 This will mark @Venuseswilliams’ 22nd trip to Melbourne Park, 25 years after making her AO debut in 1998.#AusOpen pic.twitter.com/hAzPdKbwRt — #AusOpen (@AustralianOpen) December 19, 2022

“Sono molto entusiasta di tornare a Melbourne – ha dichiarato la statunitense – Gioco da più di 20 anni in Australia e la loro comunità mi ha sempre sostenuto. Sarà un onore giocare di nuovo, non vedo l’ora di aggiungere altri ricordi durante il torneo di quest’anno”. Per prepararsi agli Australian Open Williams parteciperà anche al torneo ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda.

