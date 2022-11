Il torinese si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 6-7 (5), 6-4

Italia-Canada 1-1, Musetti ko con Auger-Aliassime

Italia e Canada sono sull’1-1 dopo i due match di singolare nella sfida valida per le semifinali delle Davis Cup by Rakuten Finals, che si concludono domenica sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov, nulla da fare per Lorenzo Musetti (n.23 Atp), sconfitto in due set da Felix Auger-Aliassime (n.6 Atp) con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Decisivo sarà a questo punto il doppio con i due azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini opposti a Vasek Pospisil e Denis Shapovalov (entrambe le formazioni hanno vinto i rispettivi match nei quarti). Per gli azzurri è la 18esima semifinale in Davis, la prima dal 2014. Già in finale l’Australia guidata da Lleyton Hewitt, che venerdì ha sconfitto sorpresa la Croazia al doppio decisivo. Per l’Australia, che in bacheca vanta 28 trofei, sarà la prima presenza in finale dal 2003.

Sonego batte Shapovalov, Italia-Canada 1-0

Un grande Sono Lorenzo Sonego batte Denis Shapovalov e regala il primo punto all’ Italia contro il Canada, nella sfida valida per le semifinali delle Davis Cup by Rakuten Finals, che si concludono domenica sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna.

Una battaglia durata tre ore

Il tennista torinese, n.45 Atp, si è imposto sul canadese, n.18 Atp, dopo una battaglia di tre set con il punteggio di 7-6 (4), 6-7 (5), 6-4 dopo 3 ore e 15 minuti di gioco. Decisivi due doppi falli nel finale di uno Shapovalov alle prese con problemi alla schiena. A seguire il match tra i numero uno dei rispettivi team si affrontano invece Lorenzo Musetti (n.23 Atp) e Felix Auger-Aliassime (n.6 Atp).

Super Sonego ⏩ 3 hours and 15 minutes later, Lorenzo Sonego puts Italy one step closer to their first Davis Cup victory against Canada 👏🇮🇹#DavisCup #byRakuten | @federtennis pic.twitter.com/1SenuNAvxM — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2022

