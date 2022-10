La ex numero 1 del mondo avrebbe assunto la sostanza vietata Roxadustat durante gli Us Open

La tennista, ex numero 1 del ranking mondiale femminile, Simona Halep è stata squalificata dopo essere risultata positiva a un test antidoping effetuato durante gli Us Open il mese scorso. L’Agenzia internazionale per l’integrità del tennis (Itia) ha annunciato la sospensione il 21 ottobre e ha affermato che l’atleta romena avrebbe assunto la sostanza vietata Roxadustat. Halep, vincitrice di due tornei Slam in carriera, è attualmente alla posizione numero 9 della classifica Wta. Recentemente aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa per il resto della stagione dopo aver subìto un intervento chirurgico al naso per migliorare la respirazione.

Le parole di Halep

“Oggi comincia la partita più dura della mia vita: una battaglia per la verità. Sono stata avvisata di essere risultata positiva a una sostanza chiamata Roxadustat, in una quantità estremamente bassa, ed è stato il più grande shock della mia vita. Durante la mia intera carriera l’idea di barare non mi ha mai attraversato la mente ed è in totale contrasto con i valori con cui sono stata educata. Affrontando questa spiacevole situazione, mi sento completamente confusa e tradita“. Lo scrive in una nota, pubblicata anche sui suoi social, la tennista rumena Simona Halep. “Combatterò fino alla fine – prosegue – per provare che non ho mai preso consapevolmente alcuna sostanza proibita e ho fiducia nel fatto che prima o poi la verità verrà fuori. Non è una questione di titoli o soldi. È una questione di onore e che concerne la mia storia d’amore con il tennis degli ultimi 25 anni”.

