Il campione serbo ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Bbc

(LaPresse) – Si è detto “disposto a pagare il prezzo” di non disputare tornei come Wimbledon e Open di Francia “se costretto a vaccinarmi”. Novak Djokovic, in una intervista esclusiva alla Bbc, evidenzia di non essere un no vax, ma “ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”. L’esclusione del tennista serbo dagli ultimi Australian Open, perché non vaccinato, aveva creato un caso mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata