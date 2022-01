Lo spagnolo si è imposto in 4 set con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-3

Si ferma in semifinale la bella avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open. Per il 25enne romano, Rafael Nadal è stato un ostacolo ancora troppo duro. L’ex numero 1 al mondo si è imposto in 4 set dando l’ennesima grande dimostrazione di forza e tenacia della sua carriera. 6-3 6-2 3-6 6-3 il punteggio finale in circa 3 ore di gioco per il 35enne maiorchino che ora aspetta in finale il vincente della sfida affascinante tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone e giustiziere nei quarti del nostro Jannick Sinner e il russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata