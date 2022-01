Il romano soffre 4 set con Kozlov: affronterà Alcaraz. Il torinese si "vendica" di Otte. Nessun intoppo per Nadal. Eliminate Trevisan e Bronzetti

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego staccano il biglietto per il terzo turno dell’Australian Open, prima prova del Grande Slam. Il romano soffre più del previsto contro lo statunitense di origine macedone Stefan Kozlov: il numero 7 del seeding impiega quattro set prima di imporsi con i parziali di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 in due ore e 40 minuti di gioco.

Nel prossimo turno Berrettini affronterà il giovane fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, 19 anni il prossimo 5 maggio, che si è sbarazzato in tre set (6-2, 6-1, 7-5) del serbo Dusan Lajovic.

Anche a Sonego sono serviti quattro set per spuntarla contro Oscar Otte, che lo scorso anno lo aveva sconfitto nel primo turno degli US Open. Il torinese ha superato l’ostacolo tedesco 2-6, 6-2, 6-3, 6-1 in poco più di due ore e mezzo di gioco. Nel terzo turno Sonego affronterà Miomir Kecmanovic, che nel primo turno avrebbe dovuto affrontare Novak Djokovic prima dell’espulsione dall’Australia del numero uno al mondo. Il serbo ha superato lo statunitense Tommy Paul dopo una battaglia di tre set durata più di tre ore e terminata 7-6, 7-5, 7-6.

Senza problemi, finora, il cammino di Rafa Nadal. Il maiorchino – che ha trionfato una sola volta nello Slam Down Under, nel 2009 – ha superato il tedesco Yannick Hanfmann in tre set (6-2, 6-3, 6-4) senza mai perdere il servizio, chiudendo la pratica al quinto matchpoint a disposizione dopo una partita comunque piuttosto lungo: due ore e 43 minuti di gioco. Nel prossimo turno Nadal sfiderà il russo Karen Khachanov, che chiuso in tre set contro il francese Benjamin Bonzi.

Sofferte vittorie in cinque set di Denis Shapovalov, Pablo Carreño Busta e Sebastian Korda. Il canadese l’ha spuntata sul sudcoreano Kwon, lo spagnolo sull’olandese Griekspoor (giustiziere di Fabio Fognini nel primo turno), lo statunitense sul francese Moutet.

Eliminato a sorpresa Hubert Hurckacz, testa di serie n. 10 e semifinalista lo scorso anno a Wimbledon. Il polacco si è arreso in tre set (6-4, 6-2, 6-3) al francese Adrian Mannarino. Passa invece il turno il “bombardiere” statunitense Reilly Opelka, che ha superato facilmente (6-4, 6-3, 7-6) il tedesco Dominik Koepfer.

Donne, resta solo Camila Giorgi

Nel tabellone femminile resta solo Camila Giorgi a difendere i colori azzurri. La 30enne marchigiana ha sconfitto la ceca Tereza Martincova 6-2, 7-6.

Eliminate invece Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, impegnate comunque in due match contro pronostico.

La toscana ha ceduto 6-0, 6.3 alla spagnola Paula Badosa, che nel primo turno si era facilmente sbarazzata di Ajla Tomljanovic.

Ancora più ostico il match di Bronzetti, entrata per la prima volta in carriera nel tabellone principale di uno Slam. La 23enne riminese, opposta alla padrona di casa e numero uno al mondo Ashleigh Barty, è stata sconfitta con un doppio 6-1.

