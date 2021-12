Il tennista spagnolo lo ha annunciato tramite i social

Il tennista spagnolo Rafa Nadal ha annunciato di essere risultato positivo a un tampone molecolare a cui è stato sottoposto al suo ritorno in Spagna dopo aver partecipato la scorsa settimana al Mubadala Tennis World Championship, un torneo di esibizione tenutosi ad Abu Dhabi. Lo stesso Nadal ha pubblicato un messaggio sui social per confermare la notizia: “Ciao a tutti. Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al Covid nel test PCR che ho effettuato all’ arrivo in Spagna. Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi abbiamo passato i controlli ogni due giorni e tutti erano negativi, l’ultimo venerdì ed i risultati sono arrivati il sabato. Sto vivendo dei momenti spiacevoli ma spero di migliorare piano piano. Ora sono costretto a casa e ho informato del risultato le persone che sono state in contatto con me”. “Come conseguenza della situazione, devo avere una flessibilità totale con il mio calendario e analizzerò le mie opzioni in base alla mia evoluzione. Vi terrò informati di eventuali decisioni sui miei futuri tornei. Grazie a tutti in anticipo per il supporto e la comprensione”, ha aggiunto l’ex numero 1 del Mondo.

L’ex re di Spagna Juan Carlos tra possibili contatti stretti Nadal

Ci sarebbe anche l’ex re di Spagna Juan Carlos I tra i possibili contatti stretti di Rafa Nadal, risultato positivo al Covid al ritorno in patria da Abu Dhabi. Juan Carlos I vive negli Emirati Arabi Uniti da quando le accuse di scandali finanziari hanno imbarazzato la famiglia reale spagnola lo scorso anno. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Nadal e l’83enne Juan Carlos hanno condiviso un pasto prima della partita giocata dall’ex numero 1 del mondo venerdì. Il giornale ha anche pubblicato una foto di entrambi in posa insieme senza mascherine.

