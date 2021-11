L'atleta è scomparsa dopo aver accusato di molestie sessuali l'ex vicepremier cinese

(LaPresse) Diventano sempre più inquietanti i contorni della vicenda di Shuai Peng, la giocatrice cinese che ha accusato di molestie sessuali l’ex vice-premier Zhang Ghaoli. Da allora l’ex campionessa di Wimbledon è sparita e sia la Wta e che l’Atp si sono mobilitati con molti tennisti professionisti che hanno diffuso su scala globale l’hashtag #WhereIsPengShuai (dov’è Peng Shuai).

La mail che ritratta le accuse

La tv cinese CGTN-Europe, divisione europea di un canale affiliato allo Stato, ha pubblicato il testo di un’email inviata alla Wta e attribuita a Peng Shuai. “Riguardo alla notizia pubblicata sul sito ufficiale della Wta, il contenuto non è stato da me confermato o verificato ed è stato pubblicato senza il mio consenso. La notizia, inclusa l’accusa di molestie sessuali, è falsa. Non sono sparita, non sono in pericolo”, avrebbe scritto la tennista.

Statement by Steve Simon, WTA Chairman & CEO: The statement released today by Chinese state media concerning Peng Shuai only raises my concerns as to her safety and whereabouts. Peng Shuai must be allowed to speak freely, without coercion or intimidation from any source. — wta (@WTA) November 17, 2021

Wta: “Sempre più preoccupati per la sua sicurezza”

Il ceo dell’associazione del tennis femminile, Steve Simon, ha confermato in un comunicato di aver ricevuto il messaggio, che però non lo ha per nulla tranquillizzato, anzi. Il testo, ha scritto Simon in un comunicato, “non fa che aumentare la mia preoccupazione sulla sua sicurezza“. “Fatico a credere – prosegue il dirigente – che Peng Shuai abbia scritto l’email che abbiamo ricevuto: ha mostrato un coraggio incredibile ad accusare di molestie uno dei vertici del governo cinese. La Wta e il resto del mondo hanno bisogno di una prova indipendente e verificabile che stia bene. Io stesso ho provato a raggiungerla attraverso numerosi canali di comunicazione, ma senza esito”, ha aggiunto.

