Così il giocatore azzurro spettatore interessato delle Atp Finals di Torino

(LaPresse) Lorenzo Sonego si proietta sulla Davis parlando durante le Atp Finals che si disputano nella sua Torino. “Siamo tra le squadre favorite per il titolo insieme alla Russia perché abbiamo due top 10. Siamo una squadra completa e siamo tutti molto amici e questo può essere un punto a nostro vantaggio”, ha spiegato l’azzurro che poi si è soffermato sull’infortunio di Berrettini proprio alle Finals. “E’ mio grande amico e sapevo che ci teneva tanto. Non sembrerebbe niente di grave e speriamo possa recuperare per la Davis“. L’esordio dell’Italia in Davis è in programma il 26 novembre proprio a Torino contro gli Stati Uniti.

