Il tedesco chiude in due set per 7-5 6-4

Alexander Zverev conquista il titolo dell”Erste Bank Open‘, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro avviato alle battute conclusive sul veloce indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Il tedesco, n.4 del ranking e 2 del seeding, ha battuto in finale l’americano Frances Tiafoe, n.49 del ranking, in due set per 7-5, 6-4. Per Sascha quello odierno è il 18esimo titolo in carriera, quinto stagionale dopo quelli vinti ad Acapulco, nei “1000” di Madrid e Cincinnati e alle Olimpiadi di Tokyo.

