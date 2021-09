Il serbo domenica sfiderà in finale Daniil Medvedev

Novak Djokovic ha battuto il tedesco Alexander Zverev in semifinale agli US Open, dopo cinque set. Al Flushing Meadows il campione olimpico di Tokyo 2020 è stato battuto 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, dal 34enne serbo n.1 al mondo che domenica sfiderà in finale Daniil Medvedev. Djokovic, che quest’anno ha già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, tenterà così domani a realizzare il Grande slam .

