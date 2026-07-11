Usa, inondazioni nel Missouri: evacuato campo estivo con centinaia di bambini

Forti piogge e inondazioni hanno colpito alcune zone del Missouri, negli Stati Uniti, costringendo lo sgombero in elicottero di un campo estivo. Oltre 150 bambini e membri dello staff sono stati fatti evacuare e sono state salvate circa 20 persone che si erano rifugiate in un edificio del campeggio, poi crollato. Non sono stati segnalati feriti gravi o vittime ma una donna, nella contea di Crawford, risultava dispersa dopo che la casa in cui si trovava è stata spazzata via dall’alluvione. Il governatore Mike Kehoe ha dichiarato lo stato di emergenza e ha attivato una delle squadre di ricerca e soccorso del Missouri per fornire assistenza.