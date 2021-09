Il tedesco, fresco campione olimpico, si è imposto per 6-4 6-4 7-6

E’ finita negli ottavi di finale l’avventura di Jannik Sinner agli Us Open. All’’Arthur Ashe Stadium‘ il 20enne di Sesto Pusteria, numero 16 ATP, al primo ottavo in carriera a New York (i terzi in un Major dopo quelli al Roland Garros 2020 e 2021) si è arresto al tedesco Alexander ‘Sascha’ Zverev, numero 4 del ranking e del seeding. Il campione olimpico di Tokyo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 7-6 (7). Dopo i primi due set controllati da Zverev, nel terzo l’azzurro ha sprecato cinque set point, i primi due sul 6-5 e servizio del tedesco, gli altri nel tiebreak in cui si è trovato in vantaggio prima 6-4 e poi 7-6. Sinner si può consolare con un altro piccolo balzo in classifica: grazie ai punti degli Us Open salirà in 13esima posizione.

