Il 25enne romano soffre cinque set ma elimina il bielorusso Ivashka

Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di di finale degli US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam.

Il 25enne romano, finalista a Wimbledon lo scorso luglio e semifinalista in questo torneo nel 2019, ha dovuto soffrire per cinque set prima di spuntarla sul bielorusso Ilya Ivashka: 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 i parziali in favore di Berrettini. Il match è durato tre ore e 50 minuti.

Fuori, invece, Andreas Seppi, sconfitto in quattro set (6-3, 6-4, 2-6, 7-5) dal tedesco Oscar Otte.

