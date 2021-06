L'altoatesino, numero 19 del ranking, è stato battuto con 7-5, 6-3, 6-0 in due ore e 20 minuti

Niente da fare per Jannik Sinner, che vede interrompersi agli ottavi la sua avventura al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’altoatesino, numero 19 del ranking, è stato battuto e eliminato da Rafa Nadal. Il maiorchino, numero tre del tabellone e del ranking, si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-0 in due ore e 20 minuti, qualificandosi per i quarti di finale.

