Bene anche Cecchinato, Seppi e Paolini. Fuori Travaglia e Caruso

Quattro vittorie e due sconfitte per gli italiani impegnati nel terzo giorno di gare al Roland Garros. Matteo Berrettini ha superato il primo turno eliminando in 4 set il giapponese Taro Daniel per 6-0 6-4 4-6 6-4. Marco Cecchinato conferma invece il suo ottimo momento battendo il giapponese Yasutaka Uchiyama in 4 set con il punteggio di 3-6 6-1 6-2 6-4. Bene tra gli uomini anche Andreas Seppi che si è tolto la soddisfazione di battere il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 20 del seeding per 6-3 7-6 4-6 6-4.

Lasciano lo slam parigino invece Salvatore Caruso battuto in 4 set dall’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 6-2. E sempre un australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 21, ha eliminato Stefano Travaglia in tre set per 6-2 6-4 7-6.

Bene anche Jasmine Paolini

Tra le donne ottimo esordio per Jasmine Paolini che ha battuto in due set 7-5 6-1 la svizzera Stefanie Voegele.

Nel secondo giorno c’erano state le vittorie di Sinner, Musetti e Mager

