Decine di migliaia al Pride a Budapest, il primo dopo era Orban

Decine di migliaia di persone si sono raccolte a Budapest per l’annuale corteo del Pride nonostante le temperature alte. Si tratta del 31esimo Budapest Pride ed è la prima marcia LGBTQ+ dopo la sconfitta elettorale di aprile dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orban, che aveva provato a mettere al bando la manifestazione. La marcia è iniziata nel pomeriggio, con temperature che hanno raggiunto 38 gradi, nel mezzo di un’ondata di caldo record. Gli organizzatori hanno distribuito bottiglie d’acqua e l’azienda municipalizzata che gestisce l’approvvigionamento idrico ha aperto le fontane lungo il percorso. Fra balli e bandiere arcobaleno, i partecipanti sono partiti dall’iconico Teatro dell’Opera di Budapest e hanno attraversato il centro città prima di passare sul ponte Erzsébet, sul Danubio. Il nuovo governo non ha abrogato la legislazione dell’era Orbán che vietava il Pride, ma quest’anno la polizia ha autorizzato lo svolgimento dell’evento.

Luca Új, che partecipava alla sua terza manifestazione del Pride, ha affermato di percepire un’atmosfera più rilassata durante la marcia ora che il governo di Orbán, che ha attuato numerose politiche anti-LGBTQ+ durante i suoi 16 anni al potere, è stato sconfitto. “Prima c’era molta tensione. Ma ora vedo che le persone sembrano in qualche modo più felici, e ci sono anche più persone anziane”, ha detto. La marcia del Pride è avvenuta a poco più di un anno di distanza dall’approvazione, da parte del governo nazionalista-populista di Orbán, di una legge e di un emendamento costituzionale volti a vietare l’evento, suscitando critiche da parte di gruppi per i diritti umani e politici di tutta l’Unione Europea. Sfidando apertamente il divieto, il Pride dello scorso anno si è svolto come previsto ed è stato il più grande della storia dell’Ungheria, con gli organizzatori che hanno stimato una partecipazione di oltre 350mila persone. L’enorme affluenza alla marcia, che il governo aveva insistito per mesi non sarebbe più stata consentita, era stata vista come un duro colpo al prestigio di Orbán. Orbán è stato nettamente sconfitto alle elezioni di aprile da un candidato di centro-destra, il primo ministro Péter Magyar e il suo partito Tisza.



Il precedente governo ungherese ha a lungo sostenuto che il Pride, una celebrazione della visibilità LGBTQ+ e della lotta per la parità dei diritti, costituisse una violazione dei diritti dei bambini allo sviluppo morale e spirituale, una tesi respinta dalle organizzazioni per i diritti umani e da molti esperti. Ad aprile la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la normativa del 2021, varata durante l’era Orbán, che vietava l’accesso dei minori ai contenuti LGBTQ+, viola il diritto dell’Unione europea e infrange un trattato fondamentale che garantisce il rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza.