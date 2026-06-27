Crans-Montana, Darbellay: “Le Constellation non sarà mai più un bar”

Il Constellation di Crans-Montana “non sarà mai più un bar, ma un luogo dedicato ai giovani”. Lo ha dichiarato Christophe Darbellay, presidente del Governo vallesano in Svizzera, in un’intervista rilasciata al giornale Le Temps. Il futuro memoriale dovrà essere “bello, sereno, accessibile e rendere un degno omaggio alle persone decedute, ai feriti e a coloro che hanno prestato soccorso o fornito assistenza”, ha detto Darbellay. Le dichiarazioni giungono a pochi mesi dall’incendio della notte di Capodanno nel locale di Crans-Montana, in cui morirono 41 giovani e oltre 100 altre persone rimasero ferite.