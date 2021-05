Tifosi entusiasti di rivedere dal vivo i match del torneo di tennis

(LaPresse) – Torna il pubblico al Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam, dopo l’edizione 2020 giocata senza tifosi . A Parigi i tifosi tornano a riempire le tribune: in 5.400 al giorno potranno accedere sugli spalti dei vari campi del Bois de Boulogne per i primi dieci giorni della competizione. Nella seconda settimana saliranno a 13.146, con la possibilità di radunarne fino a 5mila sul centrale. Soddisfazione tra gli appassionati in fila: “E’ una grande gioia, era da due anni che non venivamo”, dice una ragazza accompagnata da un’amica.

