Lo spagnolo ha battuto in finale Djokovic in tre set

Rafa Nadal conquista per la decima volta gli Internazionali di Roma. Il tennista spagnolo, terzo del ranking, ha superato in finale in tre set il serbo Novak Djokovic, numero uno della classifica Atp, con il punteggio di 7-5 1-6 6-3 in due ore e 50 minuti di gioco. Nadal ha conquistato il primo titolo sulla terra rossa del Foro Italico sedici anni fa. Era la 29esima finale Atp tra i due con un bilancio di 16 vittorie per Nole e 13 per Rafa che eguaglia i 36 Masters 1000 vinti in carriera da Djokovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata