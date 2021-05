L'azzurro ha superato il russo in tre set, il serbo invece ha eliminato Tsitsipas con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5

Altra impresa di Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia, in corso al Foro Italico a Roma. Dopo aver eliminato agli ottavi Dominic Thiem, l’azzurro ha battuto un altro top ten del ranking Atp, Andrey Rublev, superato in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 35′ di gioco. In semifinale, in programma in serata, Sonego affronterà Novak Djokovic, il numero uno del ranking, che nell’altro quarto di finale ha eliminato Stefanos Tsitsipas. Era dal 2007 (con Filippo Volandri) che un italiano non arrivava fino alla semifinale degli Internazionali d’Italia.

Nel proseguimento della sfida interrotta ieri per maltempo, il serbo numero uno al mondo ha battuto in rimonta il greco, numero 5 del tabellone e del ranking, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in tre ore e 18 minuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata