Lo spagnolo si è aggiudicato il torneo catalano per la 12^ volta in carriera

(LaPresse) Come già accaduto altre volte in passato, Rafa Nadal ha celebrato il trionfo al torneo ATP 500 di Barcellona tuffandosi nella piscina dell’impianto del Real Club de Tenis, il cui campo centrale è dedicato proprio al 34enne campione spagnolo. Nadal, che ha conquistato il trofeo per la 12^ volta in carriera, ha sconfitto in finale il greco Stefanos Tsitsipas in tre set, dopo aver annullato un matchpoint. Grazie a questo successo, il maiorchino ha riconquistato anche il secondo posto nel ranking mondiale, che gli era stato “soffiato” da Daniil Medvedev lo scorso 15 marzo. (Instagram: Rafael Nadal – YouTube: Rafa Nadal – King of Tennis)

