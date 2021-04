Per il piemontese è il secondo titolo ATP in carriera dopo quello di Antalya

Lorenzo Sonego trionfa al ‘Sardegna Open’, torneo Atp 250 che quest’anno si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. Il 25enne piemontese, n.34 Atp e terzo favorito del seeding, ha battuto in finale il serbo Laslo Djere in tre set con il punteggio di 2-6, 7-6 (5), 6-4 in 3 ore e 3 minuti di gioco. Per Sonego è il secondo titolo ATP in carriera dopo quello di Antalya, in Turchia, del 2019 su erba. Il piemontese diventa anche il primo italiano a trionfare in un torneo ATP in casa dai tempi dell’attuale capitano di Coppa Davis Filippo Volandri a Palermo nel 2006.

