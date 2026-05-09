Papa Leone riceve l’Inter campione d’Italia: “Siate d’esempio per i giovani”

I calciatori e la dirigenza dell’Inter, freschi della vittoria dello Scudetto, sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. “Benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto”, ha detto Prevost. “Questo è certamente, per tutti voi, un momento di grande gioia, di cui sono felice di essere reso partecipe. È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti – come l’ultima partita, quando avete già festeggiato! – e anche in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi”.

I Campioni d’Italia in udienza da Papa Leone XIV ⚫️🔵 pic.twitter.com/G3Bp0IrDYZ — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 9, 2026

“Per questo, mentre mi felicito con voi, vi invito a riflettere sull’esperienza vissuta, per farvi portatori, in questo momento di successo, di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro, in questi giorni, guardano a voi come ai loro ‘eroi’, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolinearlo, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani”.

“E pensare allora a questa grande responsabilità che avete è qualcosa che vorrei veramente lasciarvi”, ha aggiunto il Santo Padre che ha poi ricordato come San Giovanni Paolo II, circa trentacinque anni fa, “parlava di questo durante un incontro tenuto proprio con alcuni rappresentanti della vostra Società. Dopo averne ricordato il ruolo significativo nella storia calcistica italiana, aggiungeva, rivolgendosi a calciatori e dirigenti: ‘Fate sì che molti possano riconoscere in voi e nel vostro comportamento autenticità e rettitudine a tutta prova’. Sono parole che mi sento di ripetervi anch’io, rinnovandovi le mie congratulazioni”.

Il regalo dell’Inter a Papa Leone

Il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha donato a Prevost la replica di una maglia storica dell’Inter con il numero 10 e il nome Leone XIV. La squadra questa sera rimarrà nella Capitale per giocare la 36a giornata di Serie A contro la Lazio. I ragazzi di Cristian Chivu scenderanno in campo alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sfida che anticipa la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio.