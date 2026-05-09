Schlein al Global progress action summit: “Qualcuno cerca di smantellare l’ordine mondiale”

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è a Toronto, in Canada, per il Global progress action summit. “È la seconda volta che partecipo, l’anno scorso a Londra”, ha detto la leader dem ai cronisti. “Al centro, ovviamente, come ricostruire un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco. È una preoccupazione condivisa, è importante essere qui a condividerla con tante altre personalità e altre forze politiche progressiste e democratiche di tutto il mondo”.

L’incontro con Barack Obama

A Toronto, “ho avuto anche occasione di incontrare l’ex presidente Usa Obama, ma anche il premier canadese Mark Carney. L’ho ringraziato per le parole che ha detto in Armenia settimana scorsa, quando ha detto che l’ordine internazionale sarà ricostruito a partire dall’Europa. Quindi, avremo questi incontri e discussioni in cui approfondire esattamente quello che ci serve fare per rimettere al centro la pace, il dialogo e la cooperazione”, ha spiegato Schlein. È la prima volta che la leader dem incontra di persona Barack Obama. Nel corso del faccia a faccia, secondo quanto si apprende, l’ex inquilino della Casa Bianca ha detto che incoraggia molto i giovani leader e Schlein ha raccontato la sua esperienza da volontaria per le elezioni Usa. Oggi è previsto un intervento della segretaria del Pd al Global progress action summit, mentre le conclusioni sono affidate a Carney.