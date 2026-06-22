Sci, Franzoni riceve la sua cabina a Kitzbuehel: “Giornata speciale”

Ancora soddisfazioni per Giovanni Franzoni, dopo una stagione sugli sci per lui indimenticabile. Franzoni continua infatti a lasciare il segno sulla Streif. A pochi mesi dalla sua storica vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel del 24 gennaio 2026, il 25enne di Manerba del Garda ha ricevuto il tradizionale omaggio della cabina personalizzata sulla funivia dell’Hahnenkamm.

Franzoni è soltanto il quarto italiano nella storia ad aver vinto la discesa sulla Streif, dopo Kristian Ghedina, Peter Fill e Dominik Paris. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e numerosi tifosi arrivati dall’Italia. “Questa giornata è molto speciale e fa tornare alla mente tutte le emozioni e i ricordi dell’inverno. È stata una stagione incredibile. Sono molto orgoglioso di essere qui oggi – ha dichiarato Franzoni, visibilmente emozionato, per poi ringraziare gli organizzatori – Vorrei dire un enorme grazie a tutti voi. Quello che riuscite a realizzare qui anno dopo anno è straordinario. Questa gara è e resterà sempre qualcosa di speciale per tutti noi”.