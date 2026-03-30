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lunedì 30 marzo 2026

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Marta Bassino torna oggi sugli sci a oltre 5 mesi dall’infortunio

Marta Bassino torna oggi sugli sci a oltre 5 mesi dall’infortunio
Marta Bassino al JMedical di Torino, il Centro di riabilitazione in cui è stata in cura a seguito dell’infortunio (Foto MarcoAlpozzi/LaPresse)
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I primi passi sulla pista di casa a Limone Piemonte

A distanza di oltre 5 mesi dall’infortunio rimediato lo scorso 22 ottobre, Marta Bassino è tornata oggi, 30 marzo, a sciare a scopo riabilitativo sulla pista di casa a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

In compagnia del direttore tecnico Gianluca Rulfi e dell’allenatore Thierry Marguerettaz, la 30enne campionessa di Borgo San Dalmazzo ha effettuato alcuni giri in campo libero e continuerà anche nella giornata di domani, martedì 31 marzo.

La portacolori del Centro Sportivo Esercito si procurò la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra durante un allenamento in Val Senales alla vigilia dell’esordio stagionale a Soelden, con interessamento del legamento collaterale mediale e del menisco, che la costrinse a saltare l’intera stagione, e quindi anche le Olimpiadi di casa, Milano Cortina 2026, dove avrebbe certamente potuto contribuire a incrementare il medagliere azzurro.

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