L’Italia, al quarto giorno di competizioni alle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, supera le sette medaglie conquistate nella spedizione di Pechino 2022. L’ottavo metallo di questi Giochi casalinghi è stato vinto da Federico Pelizzari, argento nella categoria standing della combinata di sci alpino.
Paralimpiadi invernali 2026, il medagliere dell’Italia
- Giacomo Bertagnolli, oro, combinata sci alpino (vision impaired)
- Chiara Mazzel, oro, Super-G (vision impaired)
- Federico Pellizzari, argento, combinata sci alpino (standing)
- Silvestro de Rene, argento, combinata sci alpino (sitting)
- Giacomo Bertagnolli, argento, Super-G (vision impaired)
- Chiara Mazzel, argento, combinata sci alpino (vision impaired)
- Chiara Mazzel, argento, discesa (vision impaired)
- Giacomo Bertagnolli, bronzo, discesa (vision impaired)
- Emanuel Perathoner, oro, snowboard cross (SB-LL2)