martedì 10 marzo 2026

Paralimpiadi invernali 2026, il medagliere dell’Italia

Chiara Mazzel, Cortina d’Ampezzo, 7 marzo 2026 (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Benedetta Mura
Superato il numero di medaglie conquistate ai Giochi di Pechino 2022

L’Italia, al quarto giorno di competizioni alle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, supera le sette medaglie conquistate nella spedizione di Pechino 2022. L’ottavo metallo di questi Giochi casalinghi è stato vinto da Federico Pelizzari, argento nella categoria standing della combinata di sci alpino.

  • Giacomo Bertagnolli, oro, combinata sci alpino (vision impaired)
  • Chiara Mazzel, oro, Super-G (vision impaired)
  • Federico Pellizzari, argento, combinata sci alpino (standing)
  • Silvestro de Rene, argento, combinata sci alpino (sitting)
  • Giacomo Bertagnolli, argento, Super-G (vision impaired)
  • Chiara Mazzel, argento, combinata sci alpino (vision impaired)
  • Chiara Mazzel, argento, discesa (vision impaired)
  • Giacomo Bertagnolli, bronzo, discesa (vision impaired)
  • Emanuel Perathoner, oro, snowboard cross (SB-LL2)
Giacomo Bertagnolli, Cortina d’Ampezzo, 10 marzo 2026 (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Chiara Mazzel, Cortina d’Ampezzo, 7 marzo 2026 (AP Photo/Emilio Morenatti)
Rene de Silvestro, Cortina d’Ampezzo, 9 marzo 2026 (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Emanuel Perathoner, Cortina d’Ampezzo, 8 marzo 2026 (AP Photo/Emilio Morenatti)
